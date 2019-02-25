В Ледовом дворце покажут новое шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха»

13 апреля в Ледовом дворце Пскова покажут новое шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха» в рамках юбилейного гастрольного тура. Всего в рамках тура в течение всего 2019 года они посетят почти 30 городов.
В 2019 году продюсерской компании Ильи Авербуха исполняется 15 лет, за это время она стала бесспорным лидером в области ледовой шоу-индустрии не только в России, но и в мире. Все проекты компании имеют грандиозный успех у зрителей. С 2004 года было осуществлено свыше 200 проектов во всех регионах России, а также во многих странах мира. Во всех ледовых спектаклях компании принимают участие звезды мировой величины - олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. Каждый спектакль - это интереснейший синтез фигурного катания и драматического театра, живой вокал и музыка, цирк и передовые сценографические технологии.
Участники шоу:
Алексей Ягудин - российский фигурист, заслуженный мастер спорта России. Олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров.
Роман Костомаров - российский фигурист, выступавший в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней - олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, трехкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира среди юниоров 1996 года, и трехкратный чемпион России.
Максим Маринин - российский фигурист в парном катании, Олимпийский чемпион по фигурному катанию на Олимпиаде в Турине в паре с Татьяной Тотьмяниной. Кроме того, они - двукратные чемпионы мира, пятикратные чемпионы Европы и трехкратные чемпионы России.
Мария Петрова - Алексей Тихонов - чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, чемпионы России.
Оксана Домнина - Максим Шабалин - бронзовые призеры Олимпиады 2010, чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, победители серии Гран-при 2007 года и чемпионы мира среди юниоров.
Маргарита Дробязко - литовская фигуристка, тринадцатикратная чемпионка Литвы, двукратный призёр чемпионатов Европы, призер чемпионата мира в танцах на льду. Вместе со своим партнером Повиласом Ванагасом участница пяти Олимпийских игр.
Повилас Ванагас - литовский фигурист, многократный чемпион Литвы, двукратный призер чемпионата Европы, призер чемпионата мира в танцах на льду.
Албена Денкова - болгарская фигуристка, выступавшая в танцах на льду в паре с Максимом Стависким. Двукратная чемпионка мира, многократный призер чемпионатов Европы, участница трех Олимпиад, тринадцать раз становилась чемпионкой Болгарии.
Максим Ставиский - российский и болгарский фигурист, выступавший в танцах на льду в паре с Албеной Денковой. Двукратный чемпион мира, серебряный призер чемпионата мира, бронзовый призер чемпионата мира, многократный призер чемпионатов Европы, участник трех Олимпиад, десятикратный чемпион Болгарии.
Владимир Беседин, Алексей Полищук, Сергей Якименко - акробаты на льду.
Яна Хохлова - российская фигуристка, выступавшая в танцах на льду. Наибольших успехов добилась в паре с Сергеем Новицким. Они - чемпионы Европы, двукратные чемпионы России, двукратные чемпионы зимних Универсиад, а также бронзовые призёры чемпионата мира. Заслуженный мастер спорта России.
Дмитрий Алиев - российский фигурист, выступающий в мужском одиночном катании, серебряный призер чемпионата Европы, бронзовый призёр чемпионата России .
Александр Самарин - российский фигурист, выступающий в одиночном катании. Серебряный призер чемпионата Европы 2019 года.
Виктория Синицина - Никита Кацалапов - российский фигурист в танцах на льду. Олимпийский чемпион 2014 года. Заслуженный мастер спорта России. Чемпионы России 2019, серебряные призеры Финала Гран-при 2018, вице-чемпионы России 2016 и бронзовые призёры Чемпионата России 2017, победители турнира серии Челленджер Ondrej Nepela Trophy 2018.
Евгения Тарасова - Владимир Морозов - серебряные призеры чемпионата Европы, серебряные призеры Олимпийских игр 2018 в командных выступлениях, победители чемпионата Европы, финала Гран-при, двукратные бронзовые призеры чемпионата Европы, бронзовые призеры чемпионата мира, серебряные призеры чемпионата мира, серебряные призеры зимней Универсиады, серебряные призеры юниорского чемпионата, многократные призеры чемпионатов России.
Софья Самодурова - российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка Европы. Бронзовый призер этапа Гран-при «Скейт Америка».
Билеты на Ледовое шоу можно приобрести, в кассах: БКЗ Филармонии, театра драмы, ГМ «Империал» и КСК «Супер».
Телефон для справок 89113977446.
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