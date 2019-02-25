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Общество

В Ледовом дворце покажут новое шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха»

27.02.2019 11:44|ПсковКомментариев: 0

13 апреля в Ледовом дворце Пскова покажут новое шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха»  в рамках юбилейного гастрольного тура. Всего в рамках тура в течение всего 2019 года они посетят почти 30 городов.

В 2019 году продюсерской компании Ильи Авербуха исполняется 15 лет, за это время она стала бесспорным лидером в области ледовой шоу-индустрии не только в России, но и в мире. Все проекты компании имеют грандиозный успех у зрителей. С 2004 года было осуществлено свыше 200 проектов во всех регионах России, а также во многих странах мира. Во всех ледовых спектаклях компании принимают участие звезды мировой величины - олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. Каждый спектакль - это интереснейший синтез фигурного катания и драматического театра, живой вокал и музыка, цирк и передовые сценографические технологии. 

Участники шоу: 

Алексей Ягудин -  российский фигурист, заслуженный мастер спорта России. Олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров.

Роман Костомаров - российский фигурист, выступавший в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней - олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, трехкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира среди юниоров 1996 года, и трехкратный чемпион России.

Максим Маринин - российский фигурист в парном катании, Олимпийский чемпион по фигурному катанию на Олимпиаде в Турине в паре с Татьяной Тотьмяниной. Кроме того, они - двукратные чемпионы мира, пятикратные чемпионы Европы и трехкратные чемпионы России.

Мария Петрова - Алексей Тихонов - чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, чемпионы России. 

Оксана Домнина - Максим Шабалин - бронзовые призеры Олимпиады 2010, чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, победители серии Гран-при 2007 года и чемпионы мира среди юниоров. 

Маргарита Дробязко - литовская фигуристка, тринадцатикратная чемпионка Литвы, двукратный призёр чемпионатов Европы, призер чемпионата мира в танцах на льду. Вместе со своим партнером Повиласом Ванагасом участница пяти Олимпийских игр.  

Повилас Ванагас - литовский фигурист, многократный чемпион Литвы, двукратный призер чемпионата Европы, призер чемпионата мира в танцах на льду.

Албена Денкова - болгарская фигуристка, выступавшая в танцах на льду в паре с Максимом Стависким. Двукратная чемпионка мира, многократный призер чемпионатов Европы, участница трех Олимпиад, тринадцать раз становилась чемпионкой Болгарии.

Максим Ставиский - российский и болгарский фигурист, выступавший в танцах на льду в паре с Албеной Денковой. Двукратный чемпион мира, серебряный призер чемпионата мира, бронзовый призер чемпионата мира, многократный призер чемпионатов Европы, участник трех Олимпиад, десятикратный чемпион Болгарии.

Владимир Беседин, Алексей Полищук, Сергей Якименко - акробаты на льду.

Яна Хохлова - российская фигуристка, выступавшая в танцах на льду. Наибольших успехов добилась в паре с Сергеем Новицким. Они - чемпионы Европы, двукратные чемпионы России, двукратные чемпионы зимних Универсиад, а также бронзовые призёры чемпионата мира. Заслуженный мастер спорта России.                                                   

Дмитрий Алиев - российский фигурист, выступающий в мужском одиночном катании, серебряный призер чемпионата Европы, бронзовый призёр чемпионата России .

Александр Самарин -  российский фигурист, выступающий в одиночном катании. Серебряный призер чемпионата Европы 2019 года.   

Виктория Синицина - Никита Кацалапов - российский фигурист в танцах на льду. Олимпийский чемпион 2014 года. Заслуженный мастер спорта России. Чемпионы России 2019, серебряные призеры Финала Гран-при 2018, вице-чемпионы России 2016 и бронзовые призёры Чемпионата России 2017, победители турнира серии Челленджер Ondrej Nepela Trophy 2018.

Евгения Тарасова - Владимир Морозов - серебряные призеры чемпионата Европы, серебряные призеры Олимпийских игр 2018 в командных выступлениях, победители чемпионата Европы, финала Гран-при, двукратные бронзовые призеры чемпионата Европы, бронзовые призеры чемпионата мира, серебряные призеры чемпионата мира, серебряные призеры зимней Универсиады, серебряные призеры юниорского чемпионата, многократные призеры чемпионатов России.

Софья Самодурова - российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка Европы. Бронзовый призер этапа Гран-при «Скейт Америка».

Илья Авербух : «В прошлом году в рамках тура «Вместе и навсегда» мы дали возможность выступить нашим действующим спортсменам, несправедливо отстраненным от участия в Олимпиаде Ивану Букину и Александре Степановой. В этом году я хочу продолжить эту традицию и пригласить спортсменов нынешней российской сборной, чтобы дать им возможность привыкнуть к выступлениям в многотысячных залах и обкатать свои номера. Кроме того, я уверен, что публике в разных городах России будет очень интересно посмотреть на тех, кто сейчас защищает честь нашей страны на крупнейших соревнованиях мирового уровня. И, конечно, мы по традиции также задействуем уже титулованных фигуристов, чемпионов прошлых лет».

Билеты на Ледовое шоу можно приобрести, в кассах: БКЗ Филармонии, театра драмы, ГМ «Империал» и КСК «Супер».

Телефон для справок 89113977446.

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Источник: Псковская Лента Новостей
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