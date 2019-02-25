Общество

Псковский Росреестр провел рабочую встречу с кадастровыми инженерами

26 февраля в управлении Росреестра по Псковской области состоялась рабочая встреча руководства и специалистов регионального ведомства с кадастровыми инженерами.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в ходе проведения мероприятия были рассмотрены вопросы применения Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», проведен анализ типичных ошибок, допускаемых кадастровыми инженерами при подготовке технических, межевых планов и актов обследования в четвертом квартале прошлого года, а также озвучены сведения о применении исходной геодезической основы и состоянии геодезических пунктов, которые используются при подготовке межевых планов.

Участие в рабочей встрече приняли более 20 кадастровых инженеров Псковской области. К следующему собранию Управление подготовит сведения о возможных способах информирования кадастровых инженеров об осуществлении государственного кадастрового учета земельных участков, в отношении которых осуществлено согласование границ.