Общество

Будущие волонтеры получили краткий экспресс-тур по достопримечательностям Пскова

Накануне, 26 февраля, в Псковском городском молодежном центре прошло пятое занятие для обучающихся в школе волонтёра молодой Ганзы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

56 человек узнали об истории города и его достопримечательностях. Лекцию прочитал методист духовно-нравственного направления Андрей Таскаев.

Напомним, школа готовит волонтеров для встречи делегатов из Ганзейских городов, которые будут участвовать в международных Ганзейских днях в июне 2019 года, возрастом от 15 до 26 лет.