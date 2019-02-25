Общество

Бюджетный комитет рассмотрел поправки в три государственные программы

Члены комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания рассмотрели и согласовали изменения в три государственные программы Псковской области - основные корректировки связаны с изменением параметров финансирования госпрограмм «Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса», «Развитие сельского хозяйства» и «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы.

Как сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн доложил депутатам о разработке паспорта региональной составляющей национального проекта «Культура». Утверждены региональные проекты «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Общий бюджет финансирования программы на сегодняшний день, по словам специалиста, составляет 390,75 миллионов рублей, из которых 320 миллионов – федеральные средства.

«Не вызывает сомнения, что эти параметры будут увеличены, потому что мероприятия программы носят заявительный характер: в планах – ремонт объектов в Пскове и Великих луках, ремонты сельских домов культуры, - сообщил Владимир Куприн. - У нас большие надежды на этот национальный проект».

Председатель комитета Борис Полозов поинтересовался, смогут ли участвовать в государственной программе объекты культурного наследия, в частности, депутат обратил внимание на плачевное состояние библиотеки в Себеже, в здании которой протекает крыша. Владимир Куприн признал, что процедура требует согласования с комитетом по охране объектов культурного наследия – это должен сделать владелец здания. «Владелец готов, только с деньгами району помогите», - сказал Борис Полозов.

Вице-спикер Юрий Сорокин, пользуясь случаем, поднял вопрос об участии детского творческого коллектива из Пскова в Дельфийских играх, которые пройдут в апреле в Ростове-на-Дону – на поездку необходимо 200 тысяч рублей.

«В Пскове есть танцевальный ансамбль «Русские узоры», этот коллектив – украшение нашего города. Дело чести отправить наших псковских детей на это мероприятие», - подчеркнул парламентарий. Владимир Куприн сообщил, что псковская делегация будет участвовать в Дельфийских играх, и дал заверения Юрию Сорокину, что поднятый им вопрос не останется без внимания.

В ходе обсуждения госпрограммы «Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса» члены комитета обсудили вопросы, связанные с формированием промысловых рыболовных участков, выловом сетей, чисткой и зарыблением водоёмов.

«Запасы рыбы растут или остаются на прежнем уровне?» – поинтересовался депутат Анатолий Тиханов у первого заместителя Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Татьяны Козиной. «В 2018 рост зафиксирован рост рыбных запасов: вернулась ряпушка, очень много окуня, в прошлом году после многолетнего перерыва впервые был промышленный запас снетка», - ответила специалист.

О финансировании мероприятий по поддержке аграрной отрасли депутатам доложил председатель Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов – госпрограмма приведена в соответствие с текущим областным бюджетом.