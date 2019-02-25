Общество

Двум псковским семьям с тройнями вручили свидетельства на покупку жилья

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Армен Мнацаканян на личном приеме поздравил две семьи в связи с рождением тройни и торжественно вручил им свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В семье Елены и Андрея Зверевых 9 ноября 2018 года одновременно родилось три мальчика, а у Кристины и Дмитрия Кудряковых 31 декабря того же года родилось три девочки. На приеме семья Кудряковых поделилась, что теперь у них уже 6 детей, и больше рожать они пока не планируют.

«От всей души поздравляю вас с таким чудесным событием! С начала действия этой программы (а это с 2010 года) мы выдали такие сертификаты уже 10 семьям», - отметил Армен Мнацаканян в своей поздравительной речи.

Сертификат выдается на количество квадратных метров на человека. Согласно общей рыночной стоимости, можно считать, что семьи получили сертификаты более чем на 3 миллиона рублей.