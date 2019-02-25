Общество

Жительница Острова оскорбила соседей и получила штраф 4 тыс. рублей

Заместителем Островского межрайонного прокурора в отношении местной жительницы возбуждено 2 дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Факт оскорбления соседей нецензурной бранью и оскорбительными словами, выраженными в неприличной форме, в суде подтвердился. Суд признал злоумышленницу виновной в совершении административных правонарушений и назначил наказание в виде штрафа в размере 4000 руб.