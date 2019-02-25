Общество

Не цветами едиными: 5 подарков для женщин на 8 марта

Восьмое марта заставляет мужчин Пскова провести немало времени в поисках подарков. Цветы цветами, но предложите своей даме не только приятное, но и практичное - гаджет.

Псковская Лента Новостей вместе с МТС собрала подборку полезных и функциональных подарков.

Беспроводные наушники

Если ваша вторая половинка обожает музыку, отличным подарком для неё станут беспроводные наушники JBL T205BT. Почти невесомый гаджет свободно лежит на шее благодаря плоскому соединительному кабелю. А вставки с динамиками плотно сидят в ушах и не натирают ушную раковину даже через несколько часов непрерывного ношения.

По своим звуковым качествам данные наушники считаются одними из лучших в своей ценовой категории. Модель отличается глубоким звучанием с проработанными басами и приличным шумоподавлением для полного погружения в музыку.

Ёмкость аккумулятора позволяет непрерывно слушать любимые композиции в течение 6 часов.

Беспроводная колонка

Одних наушников для полного музыкального комфорта недостаточно? Тогда обратите внимание на портативную беспроводную колонку Sony SRS-XB10Y! Несмотря на небольшие размеры, гаджет выдаёт сильный, чистый и глубокий звук за счёт фирменной технологии Extra Bass2. С такой колонкой музыка будет сопровождать вашу любимую где угодно: дома, во время пикника на природе и даже в бассейне или на берегу моря: гаджет с прорезиненным корпусом не боится водяных брызг.

Лёгкая и удобная колонка спокойно помещается даже в небольшую сумку. А с помощью ремешка её можно подвесить на крючок в душе или на ветку дерева во время загородной прогулки. Во время весёлой вечеринки две колонки легко объединить в одну стереопару для насыщенного и объёмного звучания.

Встроенная батарея гаджета рассчитана на 16 часов непрерывного звучания.

Беспроводная зарядка

У обычных зарядных устройств есть две проблемы: они вечно теряются, а провода путаются и изнашиваются, особенно в битком набитых женских сумочках и рюкзаках. Беспроводная зарядка Samsung EP-PG950 в этих случаях станет отличным решением, во всяком случае, проводов пользователю потребуется меньше. Главное, чтобы у вашей спутницы был смартфон, который поддерживает стандарт Qi. Останется лишь поместить гаджет на зарядник, и процесс начнётся автоматически, о чём оповестит звуковой сигнал.

Монопод со штативом

Если ваша девушка часами не выпускает из рук смартфон с включённой камерой и каждую минуту ищет удачные ракурсы, помогите ей максимально раскрыть свой творческий потенциал. Монопод Huawei AF15 — многофункциональный фотоаксессуар, который можно использовать для нескольких режимов съёмки.

Гаджет от Huawei является полноценным трансформером, объединяя в себе функции селфи-палки и штатива. Поворотная рукоять на 360 градусов с фиксацией на 180 градусов и возможность фиксации под углом в 220 градусов позволит не ограничивать себя в ракурсах съёмки.

Монопод оснащён дистанционным управлением с помощью небольшого Bluetooth-пульта. Достаточно зажать на нём кнопку сопряжения, и уже через 2–3 секунды гаджет синхронизируется с мобильным устройством.

Фитнес-трекер

Какая девушка не мечтает о красивой фигуре? Сделать каждую тренировку более качественной поможет фитнес-трекер Honor Band 4, который тщательно отслеживает физическое состояние своего пользователя. Гаджет считывает количество шагов и сожжённых калорий, показывает частоту сердечного ритма и следит за качеством сна, выдавая полезные рекомендации. За счёт искусственного интеллекта каждый физический параметр анализируется с максимальной точностью.

С помощью умного гаджета можно задать определённый тип тренировок, будь то ходьба, пробежка, езда на велосипеде или плавание. Более того, во время тренировки в бассейне фитнес-трекер распознает стиль плавания, количество кругов и скорость заплыва. Естественно, вода гаджету не страшна, так что с ним смело можно погружаться на глубину до 50 метров.

Браслет легко и быстро синхронизируется со смартфоном, с помощью трекера можно получать уведомления и отвечать на звонки.