Мечта об «Артеке» - стимул к победе: в Псковской области проходят школьные этапы «Живой классики»

Участники международного конкурса юных чтецов «Живая классика» соревнуются за звание лучшего чтеца школы. Классные этапы, на которых можно было поменять выбранный отрывок или прочесть с листа - позади. Во время школьных этапов каждый участник оставляет подготовительную работу и начинает борьбу за победу.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда «Живая классика», выход на школьный этап помогает юному чтецу найти нового зрителя, посмотреть на других, может, более опытных участников и получить оценку своей работе со стороны. Именно в это время участники понимают, в чем их сильные стороны: хорошая дикция, сдержанная эмоциональность, правильно найденная интонация или что-то другое. Это те инструменты, которые помогают чтецу выполнить главную задачу – донести до слушателя свое понимание и свою симпатию к тексту.
«Путь в "Живую классику" начался для меня с небольшого школьного конкурса, - рассказывает Ольга Шилина, победитель Регионального финала в Псковской области, - это был первый раз, когда я читала стихи или прозу перед зрителем. После этого наша классная руководительница и учитель русского языка и литературы Ольга Синельникова предложила мне принять участие в конкурсе "Живая классика". К прошлогоднему школьному этапу я выбрала отрывок из произведения Елены Пономаренко "Леночка". Я готовилась целый месяц, было страшно, потому что текст казался очень большим. Но на школьном этапе я заняла первое место и прошла дальше, попала в "Артек". В этом году я также буду принимать участие в конкурсе и надеюсь стать победителем Всероссийского финала».
Победители школьного этапа продолжат соревнования на муниципальном уровне, а те, кто покажет лучший результат на муниципальных этапах примут участие в региональном финале. Региональный финал – это и соревнования за звание лучшего чтеца области и возможность получить путевку в МДЦ «Артек», где проходят Всероссийские отборочные этапы «Живой классики». В 2019 году конкурс «Живая классика» проходит под патронатом министерства просвещения и с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.