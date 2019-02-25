Представители фонда «Добрый город» посетили Дно

Мероприятие по поддержке социально-значимых проектов, успешно реализованное в Пскове благотворительным фондом «Добрый город» планируют провести в районах Псковской области. На минувшей неделе состоялась поездка представителей фонда в Дно с тем, чтобы обсудить подробности проведения мероприятия с его будущими участниками.
Как сообщили в пресс-службе фонда, круг Благотворителей – фандрайзинговое мероприятия, принять участие в котором, в качестве благотворителя или инициатора проекта, может любой желающий. В ходе мероприятия, после короткого представления проектов организуется сбор пожертвований в их поддержку, так участники могут узнать и пожертвовать средства на те проекты, которые покажутся им значимыми для местного сообщества. В 2018 году в Пскове Круг Благотворителей состоялся дважды – весной и осенью – в результате было поддержано 6 местных проектов, общая сумма сбора пожертвований составила 279700 рублей.
Успешную технологию хочется тиражировать, поэтому на весну этого года запланировано проведение Круга Благотворителей в нескольких районных центра Псковской области. Первым среди них станет город Дно, где уже идет подготовка к мероприятию, которое назначено на 13 марта. Среди проектов, заявленных к участию в Круге Благотворителей – развитие краеведческого музея города Дно, пополнение экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, а также проект создания комнаты дневного пребывания для детей, чьи семьи оказались в сложной жизненной ситуации.