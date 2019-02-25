Общество

В колонии в Великих Луках ведется производство коллекторов для холодильного оборудования

В рамках обеспечения трудозанятости осужденных, отделом материально-технического обеспечения и сбыта продукции исправительной колонии №5 УФСИН России по Псковской области (Великие Луки) заключено соглашение с ООО «ЛИНА» на оказание услуги.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, договор между учреждением и компанией был заключен в феврале 2019 года, в рамках которого производятся коллектора для холодильного оборудования.

В настоящее время промышленная деятельность по нарезке, сверловке и вальцовке изделий располагается на токарном участке ИК-5.

Первая партия готовой продукции была отгружена на склад учреждения, в количестве 500 штук 4-х позиционных коллекторов на сумму 32850 рублей.