Общество

Прошла встреча главы Островского района и руководством исправительной колонии №2

В администрации Островского района прошла встреча временно исполняющего обязанности начальника исправительной колонии № 2 УФСИН России по Псковской области Игоря Гудкова, заместителя начальника - начальника центра трудовой адаптации Вячеслава Шидловского с главой Островского района Дмитрием Быстровым.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, в ходе встречи стороны обсудили вопрос создания попечительского совета для оказания содействия исправительному учреждению в совершенствовании материально-технической базы, в решении вопросов социальной защиты осужденных, организации трудового и бытового устройства освобождающихся лиц, а также создания новых рабочих мест.

Кроме того, руководители рассмотрели вопрос выделения земельного участка сельскохозяйственного назначения, пригодного для выращивания овощей и картофеля.

По завершении мероприятия, между участниками встречи, была достигнута договоренность об изготовлении осужденными исправительного учреждения продукции для нужд города Острова и Островского района.