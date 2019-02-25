Общество

На международном фестивале декоративно-прикладного искусства сотрудники себежской колонии представили сувенирную продукцию

Сотрудники исправительной колонии №3 УФСИН России по Псковской области (Идрица) представили продукцию ручного труда осужденных на I-м Международном фестивале декоративно-прикладного искусства «День ремесленника Себежского края». Мероприятие проходило в районном культурном центре города Себеж, при поддержке Псковского областного центра народного творчества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН.

На базе фестиваля была открыта выставка-ярмарка изделий мастеров «Кладовая мастерства», где приняли участие не только мастера Псковской области, но также и гости из близлежащих стран: Белоруссии, Латвии и Эстонии.

В рамках мероприятия участникам была представлена возможность не только реализовать продукцию, но и обменяться опытом с другими производителями, а также получить свежие идеи для выпуска новых видов изделий.

Исправительное учреждение представило сувенирную продукцию из дерева: нарды, шахматы, панно, картины, шкатулки, наборы разделочных досок. Стоит отметить, продукция вызвала заинтересованность у гостей и участников выставки.

По итогам мероприятия учреждение было награждено дипломами от администрации Себежского района и национального парка «Себежский».