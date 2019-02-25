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Иван Цецерский: Если работы на кладбище «Крестовское» не начнутся в ближайшее время, Александр Братчиков будет отправлен в отставку

Если работы по второй очереди кладбища «Крестовского» в деревне Белый Мох не начнутся в ближайшее время, глава администрации Пскова Александр Братчиков понесет личную ответственность вплоть до увольнения. Об этом заявил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава города Иван Цецерский, комментируя информацию депутата Псковского областного Собрания Дмитрия Михайлова о том, что на кладбище, открытом несколько лет назад, через месяц будет негде хоронить усопших.

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«Я провел серьезное совещание с участием природоохранного прокурора, с участием главы администрации по оценке того, что сказал Дмитрий Юрьевич. В его словах тревога была не на пустом месте. Действительно, работа администрации с подрядчиком зашла в тупик. Не без помощи природоохранного прокурора. Спасибо прокуратуре области, лично прокурору Сергею Белову, который вмешался в ситуацию, и главному федеральному инспектору Андрею Калинину. Ситуация начала меняться в позитивную сторону», - констатировал Иван Цецерский.

Суды, инициированные природоохранной прокуратурой, по его словам, еще не завершены, но, по крайней мере, «путь найден».

По словам главы Пскова, к настоящему времени действительно практически не осталось места под захоронения на территории участка в 40 тыс. га, выделенного в рамках первой очереди строительства кладбища. «Нужно делать вторую очередь, но возникли проблемы по линии природоохранной прокуратуры из-за наличия лесополосы, и на решение этих вопросов понадобится еще год. А у нас просто времени на это нет», - пояснил Иван Цецерский.

«Я сказал главе администрации города, что, если в ближайшее время лопату не воткнуть и не начать какие-то работы, то вопрос будет вынесен на сессию гордумы в экстренном порядке, и решение будет только одно - отправка в отставку, - заявил глава Пскова. - Это не шутейные вопросы. Мы не можем заиграться до такой степени, когда люди будут заложниками чиновничьих кабинетов. Надо находить выход из положения, а это прерогатива местной администрации и лично главы. Поэтому в рамках своих полномочий я держу это под контролем».

Также Иван Цецеркий пояснил, что в ближайшее время у главного федерального инспектора должно состояться очередное совещание по кладбищу. «Профильные инстанции заверили, что проблема будет решена. Убежден, что решение будет найдено положительное. Других вариантов нет», - констатировал глава Пскова.