Общество

Госинспекция труда Псковской области: За невыполнение предписания - штраф и внеплановая проверка

Государственная инспекция труда в Псковской области предупреждает работодателей: за невыполнение предписания госинспектора труда законодательством предусмотрена административная ответственность. Об этот сообщается на официальном сайте инспекции.

В соответствии с пунктом 23 статьи 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение законного предписания должностного лица, осуществляющего федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц в размере от 30 000 до 50 000 рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 30 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 200 000 рублей.

Если предписание полностью исполнено, в указанный срок проведены мероприятия по устранению нарушений законодательства, необходимо отчет о проделанной работе представить в государственную инспекцию труда с приложением подтверждающих документов.

Госинспекция труда напоминает, что в соответствии с законом истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований является основанием для проведения внеплановой проверки на предмет исполнения предписания.