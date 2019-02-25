Общество

Проект РПЦ «Наши древние храмы» станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В четверг, 28 февраля, в 15:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная волонтерскому проекту Русской православной церкви «Наши древние храмы».

Проект предполагает проведение массовой акции, в ходе которой силами добровольцев и прихожан будет произведена единовременная уборка прилегающих территорий и косметический ремонт фасадов 30 храмов на территории Псковской области.

Кто является партнерами проекта? Как будут привлекаться добровольцы к этой акции? Какие храмы будут отремонтированы их усилиями? Какого эффекта намерены достичь организаторы мероприятия? Как долго оно продлится? Станет ли оно традиционным и регулярным или это разовая акция?

На эти и другие вопросы мы попросим ответить наших гостей:

• митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова)

• главу молодежного православного центра Псковской епархии Николая Александровича Крутова

• представителя Фонда Андрея Боголюбского Александра Олеговича Шепелева

• заместителя председателя - начальника отдела организации и сопровождения работ по сохранению объектов культурного наследия комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Алексея Вячеславовича Наливко.

Дата проведения: 28 февраля. Начало в 15:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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