Общество

Поступило 24 заявки на участие в конкурсе «Искусство Ганзы»

26 февраля в администрации города Пскова состоялся очередной организационный комитет по подготовке и организации международных Ганзейских дней нового времени, которые пройдут в Пскове в 2019 году. Об этом сообщается на официальном сайте города Пскова.

В совещании приняли участие глава Пскова Иван Цецерский, заместители главы Елена Полонская и Сергей Гаврилов, глава Администрации Александр Братчиков, его заместитель Александр Коновалов, директор «Ганзейской дирекции праздников» Татьяна Пустошкина, начальник управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов, директор «Дома офицеров» Александр Царкозенко, начальник ГИБДД при УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт, представители УГХ, руководители структурных подразделений администрации города.

Участники совещания детально обсудили ход подготовки к проведению 39-х международных Ганзейских дней в городе Пскове.

Татьяна Пустошкина рассказала о ходе регистрации, отметив, что добавляется все больше заявок. Также она сообщила о проходящем конкурсе «Искусство Ганзы». На данный момент поступило 24 заявки на участие в конкурсе. Членами оргкомитета было решено принять и допустить к участию все поступившие заявки. Участники совещания обсудили ряд вопросов, касающихся работ по благоустройству города в рамках подготовки к Ганзейским дням. Начальник управления городского хозяйства Николай Баринов доложил, что схема Ганзейского пространства утверждена, и по ней ведется работа управлением городского хозяйства. В частности, уточняется необходимое число туалетов на территории праздничного пространства. Он рассказал, что планируется установить 7 больших стационарных санузлов и около 80 биотуалетов. Иван Цецерский отметил необходимость установки туалетов и на переходных парковках.

Николай Баринов подчеркнул, что на финальном этапе разработки находятся и вопросы, касающиеся уборки мусора и количества дополнительных мусорных контейнеров, водоснабжения и электричества.

Начальник управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов представил презентацию, в которой показал схему расположению сцен и примеры их оформления, также примеры оформления ганзейского шествия и входов на праздничные площадки.

Важную роль занимает вопрос безопасности гостей и жителей города во время празднования Ганзы, отметил Иван Цецерский. Начальник ГИБДД Владимир Папорт рассказал, каким образом и в какое время будет осуществляться ограничение движения в центре города в праздничные дни, а также отметил, что система пропуска машин в перекрытые зоны будет утверждена заблаговременно.

По итогам заседания, было решено вынести вопрос об утверждении принятых решений и закреплении ответственных на 21-ю сессию Псковской городской Думы.