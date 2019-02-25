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Общество

Путин поручил ОНФ и Росприроднадзору привлечь граждан к общественному экологическому контролю

27.02.2019 16:21|ПсковКомментариев: 4

Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин поручил Народному фронту совместно с Росприроднадзором привлекать граждан, представителей общественных объединений и некоммерческих организаций к экологическому контролю в качестве общественных инспекторов по охране окружающей среды. Об этом говорится в перечне поручений, который глава государства подписал по итогам послания Федеральному собранию. Данную информацию Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОНФ.

Доклад по поручению должен быть подготовлен до 1 июля. Ответственными за выполнение задачи назначены руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев и руководитель федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Напомним, что в ходе послания Федеральному собранию 20 февраля этого года Владимир Путин поручил общероссийскому народному фронту обеспечивать действенный гражданский контроль в сфере обращения с отходами и опираться в своей работе на общественных экологических инспекторов.

«Общероссийский народный фронт уже привлекает граждан к экологическому контролю в качестве общественных инспекторов. У нас есть образовательный проект «Школа общественных экологических инспекторов», обучение в которой уже прошли более 2 тысяч активистов из всех 85 регионов страны. Теперь они участвуют в рейдах, в том числе в рейдах «Молодежки ОНФ» по мониторингу «мусорной реформы», которые проходят по всей стране. Народный фронт подключился к этой теме, когда к нам начали поступать первые обращения от людей из регионов. Теперь наши эксперты и активисты общаются с региональными операторами и пытаются помочь гражданам разобраться с каждой конкретной проблемой. 1 марта мы завершим подготовку общественного доклада о ходе «мусорной реформы», доложим о результатах президенту России Владимиру Путину, а также направим доклад в правительство. Вместе с тем мы продолжим развивать и остальные наши экологические проекты, такие как «Генеральная уборка» и Центр общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса. Отмечу, что наш сайт по сбору обращений о нелегальных свалках kartasvalok.ru с января 2019 года начал работать еще как интерактивный ресурс «Карта мусорных площадок». Также «Молодежка ОНФ» скоро запустит новый волонтерский экологический проект», – заявил Развожаев.

Теги: #ОНФ #президент #экология
Источник: Псковская Лента Новостей
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