Общество

Глава Пскова Иван Цецерский готов уйти в отставку в случае провала Международной Ганзы-2019

Глава Пскова Иван Цецерский готов уйти в отставку в случае провала Международной Ганзы-2019. Об этом он сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Гость студии выразил понимание того, что в случае с Международными Ганзейскими днями может сработать пословица «у победы тысяча отцов, а поражение - всегда сирота». То есть, если это масштабное мероприятие пройдет успешно, то желающих записать успех на свой счет будет много, а если что-то пойдет не так, то камни полетят в его огород как главы Пскова.

« Я не только морально готов к этому. Могу сказать даже больше . Я делал и делаю все для того , чтобы Г анза прошла в Пскове на должном уровне . Главная задача , даже если будет бедненько , - все должно пройти организованно», - подчеркнул Иван Цецерский .