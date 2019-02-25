Общество

Комитет по делам ГО и ЧС напоминает, к чему может привести ложный вызов пожарной охраны

Телефон спасателей - «01», с мобильного - «112». Этот номер хорошо знаком как взрослым, так и детям. Своевременный вызов пожарной охраны спасает жизнь и имущество граждан. Так почему же сегодня этот самый важный номер становится инструментом для шалости и баловства? Еженедельно на пульт дежурно-диспетчерской службы поступают десятки, а иногда и сотни ложных вызовов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Ложные вызовы можно условно разделить на два типа: «ошибочный» и «преднамеренный». За «ошибочным» стоят люди, принимающие за пожар водяной пар, дым от огневых работ и пр., способное с расстояния показаться задымлением. Такие вызовы, хоть и являются ложными, но законом не караются. Ведь, с огнем шутки плохи: лучше вовремя позвонить в пожарную охрану, чем упустить время и дать небольшому возгоранию превратиться в самый настоящий пожар. «Преднамеренный» - это заведомо ложный вызов специализированных служб и карается по всей строгости закона. При вызове спецслужб (пожарная охрана, полиция, скорая помощь) из хулиганских побуждений, без всяких на то причин, гражданин должен быть готов к привлечению к административной ответственности, а в случае сообщения о теракте - к уголовной.

Ответственность за «преднамеренный» ложный вызов рассматривает статья 19.13 КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб - влечет наложение административного штрафа в размере от 1000-1500 рублей». К административной ответственности может быть привлечено только вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет.

В случае установленного ложного вызова подростком, не достигшим 16 лет (при уголовной ответственности - 14 лет), административная ответственность не наступает: дело передается на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, которая устанавливает и применяет к подросткам дисциплинарные меры. Также подростки становятся на учет в подразделения по делам несовершеннолетних. Помимо прочего, нельзя забывать и об ответственности родителей. За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ), опекуны или родители несовершеннолетних правонарушителей привлекаются к административной ответственности, подразумевающей предупреждение и наложение штрафа.

На сегодняшний день, современные технические средства помогают без труда вычислить телефонных хулиганов и привлечь их к ответственности. Однако не стоит забывать, что цена ложного вызова измеряется не только в денежном эквиваленте. Это, в первую очередь, жизнь и благополучие людей.