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Общество

В Пскове планируют в «открытом режиме» следить за состоянием дорог

27.02.2019 16:42|ПсковКомментариев: 1

Ремонт псковских дорог планируют проводить в «открытом режиме» для жителей города. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на рабочем совещании, посвященном состоянию дорог Пскова, сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков.

«За после последние 8 лет у нас сделали 61 километр дороги, что очень мало. Это не позволяет заявлять, что дороги в хорошем состоянии. Мы должны прикладывать больше усилий. Для этого будем в открытом режиме работать над состоянием дорог. У нас не должно быть секретов от жителей. Надо разместить в интернете журналы работ и сделать так, чтобы люди могли напрямую до нас доносить, где в городе неудовлетворительное состояние дорог. Чтобы жители могли оставлять фотографии и свои контакты, чтобы можно было оперативно все исправлять, - отметил Александр Братчиков. - Необходимо продумать, как сделать так, чтобы люди видели прогресс. Возможно, сделаем фотофиксацию этого прогресса, будем выкладывать фотографии, как что ремонтируется, на всеобщее обозрение».

Кроме того, на совещании Александр Братчиков предложил общественникам из «Убитых дорог Пскова» объединить данные о состоянии дорог города, чтобы всецело знать масштаб проблемы.

Теги: #ремонт дорог #дороги Пскова #дороги #ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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