Общество

Прокуратура Бежаницкого района обязала муниципалитет выделить средства на ограждение местной школы

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства, направленного на обеспечение безопасности детей в общеобразовательных организациях.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, положениями федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрена обязанность образовательной организации создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Действующими санитарно-эпидемиологическими правилами в указанной сфере установлено, что территория общеобразовательной организации должна быть ограждена.

В ходе проверки прокуратуры установлено, что антитеррористическая укрепленность территории одной из школ Бежаницкого района, находится в неудовлетворительном состоянии, а именно: по периметру территории образовательного учреждения частично отсутствует ограждение.

В связи с наличием реальной угрозы жизни и здоровья пребывающих в школе работников и несовершеннолетних прокуратурой Бежаницкого района направлено в суд исковое заявление об обязании образовательного учреждения установить ограждение и об обязании администрации района обеспечить финансирование данных работ.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

По мере вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет взято прокуратурой на контроль.