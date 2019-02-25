Общество

Предложение Олега Брячака штрафовать за отсутствие договора с «мусорным» регоператором не нашло поддержки в региональном парламенте

Заседание комитета по законодательству и местному самоуправлению прошло в региональном парламенте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания, депутаты рассмотрели профильные вопросы предстоящей сессии.

Так, депутат Дарья Козьякова представила коллегам свою законодательную инициативу об установлении в городском поселении Идрица Дня празднования водружения штурмового флага Идрицкой дивизии на здании Рейхстага в Берлине в мае 1945 года - проект закона «О внесении изменения в статью 2 Закона Псковской области «О копии Знамени Победы». «Сначала мы вышли с отдельным законом о празднике Знамени Победы, - рассказала предысторию вопроса Дарья Козъякова. - Но, оказалось, что замахнулись выше своего уровня: юридическая служба Собрания усмотрела в первоначальном варианте законодательной инициативы противоречие федеральному закону».

Депутат напомнила членам комитета о военной истории Себежского района, на территории которого расположен поселок Идрица, и попросила коллег поддержать ее законодательную инициативу. Депутаты единогласно проголосовали за законопроект.

Затем перед членами комитета выступил депутат Псковской городской Думы Олег Брячак. Законодательная инициатива по внесению в Государственную Думу проекта федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, разработанная городскими депутатами, предлагает установить административную ответственность граждан и юридических лиц за незаключение договора на вывоз твердых бытовых отходов.

«Жители частного сектора не заключают договор с региональным оператором на вывоз мусора. Получается, обязанность есть, а ответственности нет», - высказал позицию представительного органа местного самоуправления Олег Брячак.

Депутат Андрей Михайлов выступил против предложенной инициативы: «Новые правила обращения с коммунальными отходами начали действовать только с 1 января - еще толком сбор мусора в частном секторе не организован, а людям уже квитанции приходят, а теперь еще и штрафовать предлагается. Эта мера преждевременная».

Коллегу поддержали все члены комитета. «Механизм только начал работать, и пока нет никаких оснований вводить санкционные меры», - сказала Дарья Козьякова.

«Договор с региональным оператором носит характер публичной оферты и не требует подписания обеих сторон, - отметил Андрей Корнев. - Жители частного сектора уже приходили ко мне на прием - говорят, слухи ходят, что мусор должны вывозить, но пока услуга не была оказана. Этими проблемами надо заниматься, а не штрафы вводить».

Председатель парламентского комитета Владимир Яников напомнил, что инициатива Псковской городской Думы обсуждалась на совещании с участием региональных депутатов и представителей органов исполнительной власти: общий вердикт - концепция предложенного документа не соответствует реалиям и не может быть принята без доработки.

«Озабоченность депутатов Псковской городской Думы мусорной проблемой понятна, но ставить вопрос о наказании людей за то, что они не заключили договор с региональным оператором, неправильно. Договор публичный, и по факту он уже заключен со всеми жителями», - резюмировал Владимир Яников.

Члены комитета по законодательству рекомендовали отклонить предложенную законодательную инициативу - окончательное решение по этому вопросу депутатский корпус примет завтра, 28 февраля, на сессии.

Автором еще одной законодательной инициативы, рассмотренной на комитете, выступило Законодательное собрание Ленинградской области. Региональные законодатели предложили внести изменения в федеральные законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые позволят упростить процедуру закупки избирательных бюллетеней и прочих печатных материалов во время проведения региональных и муниципальных выборов.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов, присутствующий на заседании комитета, обратился к депутатам с просьбой поддержать законопроект. «Сроки проведения избирательных кампаний очень «зажаты», и не всегда возможно уложиться в установленные временные рамки при проведении государственных закупок. Инициатива обоснованная, и направлена на обеспечение конституционных прав граждан - избирать и быть избранными».

Депутаты приняли решение в поддержку законодательной инициативы ленинградских парламентариев.