Представитель КПРФ обжаловал приговор о назначении общественных работ

Представитель КПРФ Сергей Богданов обжаловал приговор Псковского городского суда о назначении административного наказания, который был назначен ему 15 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил сопредседатель регионального общественного движения «Общественный совет Псковской области» Григорий Шустов.
Напомним, что заместителю начальника отдела партийной и кадровой работы обкома КПРФ и двум его однопартийцам, в том числе депутату Псковского областного Собрания депутатов (КПРФ) Дмитрию Михайлову, было назначено по 20 часов общественных работ за организацию несанкционированного митинга и нарушение правил проведения одиночного пикета.