Представитель КПРФ обжаловал приговор о назначении общественных работ

Напомним, что заместителю начальника отдела партийной и кадровой работы обкома КПРФ и двум его однопартийцам, в том числе депутату Псковского областного Собрания депутатов (КПРФ) Дмитрию Михайлову, было назначено по 20 часов общественных работ за организацию несанкционированного митинга и нарушение правил проведения одиночного пикета.