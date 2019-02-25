Общество

После вмешательства прокуратуры сироте из Пушкинских Гор дадут жилье

Прокуратура Пушкиногорского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В ходе проверки установлено, что несовершеннолетний гражданин 1992 года рождения в 2013 году обратился в орган опеки и попечительства Опочецкого района с заявлением об обеспечении его жилым помещением в Пушкинских Горах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района, решением жилищной комиссии было принято решение о предоставлении жилья. Однако до настоящего времени житель Пушкинских Гор не обеспечен жилым помещением, что является нарушением закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

.В целях устранения нарушений закона прокурором района 30.11.2018 направлено исковое заявление в Пушкиногорский районный суд об обязании администрации Пушкиногорского района предоставить несовершеннолетнему благоустроенное жилое помещение по договору специализированного найма.

Решением суда от 8 февраля исковые требования прокурора удовлетворены. После вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет взято прокуратурой района на контроль.