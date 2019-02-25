Общество

Творческая делегация псковского колледжа искусств приняла участие в фестивале «Помним. Гордимся. Верим»

Творческая делегация псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова приняла участие в IX Всероссийском конкурсе-фестивале «Помним. Гордимся. Верим», который проходил с 17 по 22 февраля в городе Архангельске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже искусств.

В этом году на конкурс приехали коллективы и солисты из городов воинской славы и города-героя Ленинграда, Северодвинска, Армении.

В состав делегации, представившей Псковскую область, вошли вокалисты колледжа искусств: студентки 3 курса специальности «Музыкальное искусство эстрады» Ангелина Семёнова и Екатерина Партс, преподаватель колледжа Екатерина Камалова.

Также в конкурсе-фестивале приняли участие: студентка 3 курса специализации «Театральное творчество» Мария Александрова (в составе ансамбля чтецов народного самодеятельного коллектива, театра танца «Русские узоры») и студентка 4 курса специализации «Хореографическое творчество» Виктория Князева (в составе хореографического ансамбля «Русские узоры»).

Отметим, что высокий профессиональный уровень молодой псковской вокалистки Ангелины Семёновой был отмечен высшей наградой конкурса – званием лауреата.