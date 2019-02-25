Общество

В Пскове прошел профилактический рейд по предотвращению пожаров

Сегодня, 27 февраля, сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову совместно с представителем центра социального обслуживания был проведен профилактический рейд по предотвращению пожаров и инструктажи с гражданами по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности в зимней период, эксплуатации бытового газового и печного оборудования, пиротехнических изделий, электрических приборов, а так же действиям населения в случае получения сигналов гражданской обороны.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области, рейдом охвачен жилой сектор, расположенный на улицах Сиреневый бульвар и Звездная.

Особое внимание было уделено местам проживания многодетных и не благополучных семей. В ходе рейда были распространены и расклеены информационные листовки, граждане проинструктировано под роспись.