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Общество

Весной под сокращение попадут свыше 115 тыс. россиян

28.02.2019 08:12|ПсковКомментариев: 8

Работники сферы автомобилестроения сильнее всех рискуют попасть под сокращение. Такие данные приводит Минтруд со ссылкой на сведения служб занятости. Последние получают информацию напрямую от работодателей.

Согласно документу, с которым ознакомились «Известия», увольнение грозит также сотрудникам транспортной и финансовой сферы.

В общей сложности весной могут сократить 115,7 тыс. человек. Большая часть из них работает в столице, Петербурге или Свердловской области. Основные причины - санация банков, низкая конкурентоспособность компаний и остановка производства из-за переизбытка продукции на рынке, полагают эксперты.

По закону работодатель обязан предупредить сотрудника о сокращении не менее чем за два месяца до увольнения. При этом ему необходимо предложить работнику альтернативные вакансии в организации.

В случае ухода гражданину выплачивается выходное пособие в размере месячной зарплаты. Тот, кто не смог устроиться на новое место в течение последующих двух месяцев, получает в этот период среднемесячный оклад.

Источник: Псковская Лента Новостей
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