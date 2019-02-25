Общество

Росгвардия в Печорах проведет приемы по вопросам оборота гражданского оружия

С 4 марта по адресу: город Печоры, улица Советская, 1, сотрудниками центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии будет осуществляться прием граждан и юридических лиц по вопросам оборота гражданского оружия и частной охранной деятельности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.



График приема граждан и юридических лиц для получения государственных услуг: