Росгвардия в Печорах проведет приемы по вопросам оборота гражданского оружия

С 4 марта по адресу: город Печоры, улица Советская, 1, сотрудниками центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии будет осуществляться прием граждан и юридических лиц по вопросам оборота гражданского оружия и частной охранной деятельности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
График приема граждан и юридических лиц для получения государственных услуг:
- по вопросам оборота гладкоствольного оружия и оружия самообороны: вторник, четверг с 09.00 до 12.30; с 14.00 до 18.00,
- по вопросам, частной охранной и детективной деятельности: понедельник, среда с 09.00 до 12.30; с 14.00 до 18.00,
- по проведению государственной дактилоскопической регистрации: пятница с 09.00 до 12.30,
- дополнительные день приема по вопросам оборота гладкоствольного оружия и оружия самообороны: 3-я субботы месяца с 09.00 до 12.30.