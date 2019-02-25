Общество

Почти 13 млн рублей долгов выплатили в 2018 году желающие выехать за границу жители Псковской области

В 2018 году желающие выехать за границу жители Псковской области оплатили долги на 12,8 млн рублей. Об этом в ходе пресс- конференции сообщил главный судебный пристав региона Сергей Колесников.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, он отметил, что каждый третий должник ограничен в праве выезда за пределы РФ. Более 33 тысяч раз за год должникам региона устанавливалось ограничение на право выезда из страны.

Также Сергей Колесников заявил, что в настоящее время более 16 тысяч псковичей и жителей области остаются невыездными.