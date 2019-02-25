В Псковской области увеличилось количество выходов приставов к должникам

В 2018 году общее количество выходов псковских приставов к должникам увеличилось в три раза. Выходом приставов обеспечено каждое второе исполнительное производство, сообщил журналистам главный пристав области Сергей Колесников.
По его словам, списки должников размещаются на подъездах - это имеет определенную эффективность. В списках сообщается фамилия, имя, отчество, а также сумма задолженности.
Имущество должников за минувший год подвергалось аресту около 6 тысяч раз, таким образом количество арестов по сравнению предыдущим годом увеличилось в 2 раза. Сергей Колесником отметил, что должники имеют право продавать свое имущество, не превышающее по стоимости 30 тысяч рублей, в целях погашения долга.
Более 1000 должников в принудительном порядке длставлено в Уфссп по области