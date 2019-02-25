Общество

В рамках программы «Дорожный пристав» в Псковской области проверено около 70 тысяч машин

С начала октября 2018 года действует программа «Дорожный пристав». Об этом шла речь на пресс-конференции главного судебного пристава Псковской области Сергея Колесникова.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, по его словам, за этот период проверено около 70 тыс. машин, 1300 должников получили напоминание о наличии задолженности, 20 машин изъято с помощью эвакуатора. Составлен 71 акт ареста транспортного средства. В результате принятых мер взыскано с должников 1,5 млн рублей.

«Эта программа имеет эффективный результат, в 2019 году ее действие продолжится», - заявил Сергей Колесников.