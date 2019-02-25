Общество

Росреестр отмечает увеличение количества обращений в контактный центр ведомства

В 4 квартале 2018 года контактный центр Росреестра обработал наибольшее количество звонков от граждан по сравнению с предыдущими кварталами - порядка 829 тысяч. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Псковской области.

Показатель за 3 квартал ниже на 8 % (767,4 тысяч), 2 и 1 кварталы – в среднем на 3 % (811,6 и 803 тысяч). В 2018 году контактный центр Росреестра обработал более 3,2 млн поступивших звонков.

Более 61 % запросов граждан отнесены к категории «консультация об услугах Росреестра», порядка 18 % запросов – к категории «готовность документов» и 13,3 % – «электронные услуги». Среди других вопросов, по которым граждане обращались в контактный центр Росреестра, – формирование заявок на услуги с помощью оператора контактного центра, консультирование по исправлению реестровых и технических ошибок, а также порядок получения электронной подписи.

Для повышения качества консультирования операторы контактного центра используют информационный ресурс «База знаний», содержащий более 4 тысячи документов.

В региональном ведомстве добавили, что контактный центр Росреестра (Ведомственный центр телефонного обслуживания) начал работу в 2011 году с целью повышения доступности и качества государственных услуг. За все время было принято порядка 27 млн обращений. Контактный центр предназначен для предоставления информации гражданам по следующим вопросам: расположение и режим работы территориальных органов Росреестра и филиалов Федеральной кадастровой палаты, готовность заявления (запроса) на предоставление государственной услуги Росреестра, предварительная запись на прием к специалистам и руководителям территориальных органов Росреестра и филиалов Федеральной кадастровой палаты, консультирование по формированию заявок на услуги, предоставляемые в электронном виде, запись на выездное обслуживание, подготовка и подача пакета документов, государственный реестр кадастровых инженеров, прием жалоб, претензий и благодарностей.

Режим работы контактного центра Росреестра круглосуточный, звонок по номеру 8-800-100-34-34 бесплатный, за исключением вызова на местные номера территориального органа при нахождении в других городах.