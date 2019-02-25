Общество

Псковская область присоединится к Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

На территории Псковской области в период с 11 по 22 марта 2019 года пройдет Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!», сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

Мероприятие направлено на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, сбор и проверку оперативно-значимой информации, поступающей от населения, разъяснение вопросов, связанных с лечением и реабилитацией наркозависимых, а также оказание им психологической и медицинской помощи.

В рамках акции представители правоохранительных органов призывают граждан проявить бдительность и принять активное участие в предотвращении незаконного оборота наркотиков.

УМВД России по Псковской области обращает внимание жителей региона на круглосуточное функционирование «телефона доверия». Он входит в систему «горячей линии МВД России». Телефон доверия — (8112) 59-22-33, круглосуточный телефон ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» — (8112) 56-60-16, телефон дежурной части УМВД России по Псковской области — (8112) 66-16-49

Сообщение можно также отправить на Интернет-сайт УМВД России по Псковской области: 60.мвд.рф/request_main, электронную почту управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД: ukonpskov@mvd.ru.