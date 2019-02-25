Общество

Более 1000 запрещенных к проносу предметов выявлено приставами в судах Псковской области

Основная функция приставов - обеспечение порядка деятельности судов. Как сообщил на пресс-конференции главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников, в 2018 году приставам поступило более 68 тысяч заявок по обеспечению безопасности судей и должностных лиц.

1800 человек было доставлено в суд, при осуществлении пропускной деятельности в судах выявлено 1080 запрещенных к проносу предметов: газовые баллончики и т.д.

Как отметил С.Колесников, была решена проблема оснащения судебных участков: установлены металлоискатели, планируется установить системы видеонаблюдения.

Кроме того, приставами осуществляется надзор за деятельностью коллекторов. Коллекторов на территории Псковской области не зарегистрировано, заявил Сергей Колесников. «Ответственность за коллекторскую деятельность большая, прошу сообщать о таких случаях», - порекомендовал он псковичам. При этом он отметил, что коллекторы из других регионов могут осуществлять деятельность на территории Псковской области.

Еще одно из важных направлений деятельности псковских приставов - профилактика коррупции. Круглосуточно работает телефон доверия, приставы просят информировать о случаях склонения к коррупции по телефону: 69-90-71.