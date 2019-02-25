Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
Детская обувь для слякоти
Телефон прямого эфира 56-73-72
Минпромторг отжигает
Децл «Морфия»
Есть билет на балет!
Мариинка: впервые в Пскове
 
 
 
ещё Общество 25.02.2019 20:4965 «Как после войны» - губернатор провел совещание, посвященное «плачевному» состоянию псковских дорог 28.02.2019 11:4031 Антон Минаков: Это худшая весна за последние 10 лет 28.02.2019 11:350 Начальник Управления цифрового развития и связи выступил волонтером и помог псковичке перейти на цифровое ТВ 28.02.2019 11:220 Более 1000 запрещенных к проносу предметов выявлено приставами в судах Псковской области 28.02.2019 11:086 Псковские приставы «нарисовали» портрет типичного должника 28.02.2019 11:034 Псковская область присоединится к Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»
 
 
 
Самое популярное 25.02.2019 11:3529 Лидия Федосеева-Шукшина находится в тяжелом состоянии 27.02.2019 11:3533 Псковский кондитер не уплатил 75 млн рублей налогов 25.02.2019 10:0813 Со 2 марта начинает действовать новый порядок определения кадастровой стоимости 26.02.2019 15:2966 Перерасчет по квитанциям на вывоз мусора гарантирован - Сергей Пайст 27.02.2019 09:5623 Четыре человека пострадали в столкновении двух автомашин на улице Труда в Пскове, один находится в тяжелом состоянии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Начальник Управления цифрового развития и связи выступил волонтером и помог псковичке перейти на цифровое ТВ

28.02.2019 11:35|ПсковКомментариев: 1

Начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев выступил волонтером и помог псковичке настроить телевизионное оборудование для приема цифрового сигнала.

О том, что пожилой женщине необходима помощь, в управлении узнали от ее знакомого. Мужчина сообщил адрес и номер домашнего телефона псковички. «Специальное оборудование для перехода с аналогового на цифровое вещание - приставка к телевизору и антенна — у женщины уже имелись. Настройка и рассказ о том, как пользоваться приставкой, в какой последовательности и на какие кнопки пульта нажимать, заняли не более 10 минут. Зато теперь у Антонины Александровны есть возможность смотреть 20 каналов в хорошем „цифровом“ качестве вместо трех аналоговых, которые у нее были», - рассказал начальник управления Денис Матвеев.

Он также призвал молодежь Псковской области подключаться к волонтерскому движению по программе цифровизации Псковской области. К акции уже присоединились 64 студента вузов и ссузов, которые в свободное от учебы время консультируют жителей региона по вопросам перехода на цифровое вещание. Информацию об установке, подключении и настройке ТВ-приставок для приема цифрового эфирного телевизионного сигнала стандарта DVB-T2 можно получить в проектном офисе «Команды 2018».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
Владимир Путин предложил ряд мер по борьбе с бедностью в России. Ваше отношение к сказанному президентом в ежегодном послании?
В опросе приняло участие 1978 человек
28.02.2019, 12:001 ПЛН-Церковь: представляем новый проект, посвященный жизни Псковской епархии и ее прихожан 28.02.2019, 11:570 Сергей Грахов главной проблемой «мусорной» реформы назвал информационный вакуум 28.02.2019, 11:502 Лев Шлосберг: История учит тому, что она ничему не учит 28.02.2019, 11:500 В Печорском районе у сельхозорганизации похитили 8 металлических швеллеров
28.02.2019, 11:4032 Антон Минаков: Это худшая весна за последние 10 лет 28.02.2019, 11:351 Начальник Управления цифрового развития и связи выступил волонтером и помог псковичке перейти на цифровое ТВ 28.02.2019, 11:347 Дмитрий Михайлов: Ситуация в России продолжает ухудшаться - рост протестных настроений естественен 28.02.2019, 11:275 «Справедливая Россия» внесет коррективы в планы «Единой России» на выборах в Псковской области
28.02.2019, 11:230 Псковский курсант принял участие в судействе первенства СЗФО по дзюдо 28.02.2019, 11:220 Более 1000 запрещенных к проносу предметов выявлено приставами в судах Псковской области 28.02.2019, 11:086 Псковские приставы «нарисовали» портрет типичного должника 28.02.2019, 11:034 Псковская область присоединится к Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»
28.02.2019, 11:021 В 2018 году 11 неплательщиков алиментов в Псковской области получили реальный срок лишения свободы 28.02.2019, 10:5223 Олег Брячак: Зарабатывать очки на трудностях, которые испытывает регион, - не по-человечески 28.02.2019, 10:510 Псковичи стали активно использовать электронные ресурсы при обращении к приставам 28.02.2019, 10:495 В Москве состоялась рабочая встреча Михаила Ведерникова и Сергея Чемезова
28.02.2019, 10:470 Псковичи могут успеть забронировать последние несколько мест в праздничном туре «СПАсение от суеты» 28.02.2019, 10:430 Росреестр отмечает увеличение количества обращений в контактный центр ведомства 28.02.2019, 10:422 В Великих Луках проходят областные соревнования по мини-футболу 28.02.2019, 10:423 В рамках программы «Дорожный пристав» в Псковской области проверено около 70 тысяч машин
28.02.2019, 10:360 Росгвардия в Печорах проведет приемы по вопросам оборота гражданского оружия 28.02.2019, 10:320 В Псковской области увеличилось количество выходов приставов к должникам 28.02.2019, 10:2715 Олег Брячак: Государство должно ловить настоящих коррупционеров, а не заводить уголовные дела за мелкие нарушения 28.02.2019, 10:260 «Гайд-парк»: Николай Рассадин о взаимодействии государства и бизнеса
28.02.2019, 10:250 Почти 13 млн рублей долгов выплатили в 2018 году желающие выехать за границу жители Псковской области 28.02.2019, 10:180 Жители Псковской области получают телефонные консультации по пенсионным вопросам с использованием кодового слова 28.02.2019, 10:172 В 2018 году на 59% увеличилось количество производств по кредитным долгам псковичей 28.02.2019, 10:140 Женщина пострадала в столкновении двух иномарок на проспекте Ленина в Великих Луках
28.02.2019, 09:540 Футбольный клуб «Луки-Энергия» внес в заявку трех молодых игроков 28.02.2019, 09:5332 Сенаторы США подготовили закон о раскрытии доходов Владимира Путина 28.02.2019, 09:442 Супруги из Пскова привлечены к уголовной ответственности за предоставление квартиры наркозависимым знакомым для употребления наркотиков 28.02.2019, 09:420 В Великих Луках пройдут «Громкие семейные чтения»
28.02.2019, 09:2916 Псковская прокуратура выявила 37 нарушений закона при содержании дорожно-уличной сети в зимний период 28.02.2019, 09:190 Выходцы из Азии привлечены к уголовной ответственности за незаконное пересечение границы в Себеже 28.02.2019, 09:170 Жилой дом сгорел в порховской деревне Большие Липки 28.02.2019, 09:080 Календарь масленичных мероприятий в Пскове опубликовал ОЦНТ
28.02.2019, 09:040 Водитель съехал в кювет на дороге в Великолукском районе и скрылся с места ДТП 28.02.2019, 08:570 Из-за поджога горел грузовик в Великих Луках 28.02.2019, 08:355 Псковский прыгун Евгений Караваев завоевал «серебро» на всероссийских соревнованиях 28.02.2019, 08:342 Гражданская версия экипировки «Ратник» появится в России
28.02.2019, 08:1216 Весной под сокращение попадут свыше 115 тыс. россиян 28.02.2019, 08:000 В России выросло число заболевших корью 27.02.2019, 22:2533 Депутат написал Путину письмо на сугробе 27.02.2019, 22:151 Творческая делегация псковского колледжа искусств приняла участие в фестивале «Помним. Гордимся. Верим»
27.02.2019, 22:040 Вводится запрет выхода на лед в Великих Луках 27.02.2019, 21:5517 Школьника наградили плесневелым продуктовым набором за спасение ребенка 27.02.2019, 21:400 В викторине по избирательному праву соревновались подростки в Великих Луках 27.02.2019, 21:2827 Украина отказалась участвовать в «Евровидении»
27.02.2019, 21:2622 Александр Братчиков: Если подрядчики работают некачественно - им не избежать ответственности 27.02.2019, 21:200 Уголовное дело возбудят в отношении псковича, повторно севшего за руль в состоянии опьянения 27.02.2019, 21:1110 Полицейские подрались с крымскими чиновниками под Ростовом 27.02.2019, 21:0716 Александр Братчиков: Гарантийные дороги будем делать в «теплый сезон»
27.02.2019, 21:022 День открытых дверей прошел в Опочецкой коррекционной школе-интернате 27.02.2019, 20:450 Житель порховской деревни будет наказан за кражу цифрового спутникового приемника 27.02.2019, 20:4423 Владимир Путин: Шаги по укреплению армии и флота носят исключительно оборонительный характер 27.02.2019, 20:3113 Представитель КПРФ обжаловал приговор о назначении общественных работ
27.02.2019, 20:241 Российский лыжник уступил три секунды в борьбе за золото чемпионата мира 27.02.2019, 20:068 Псковичи будут через интерактивную карту следить за жизнью города 27.02.2019, 20:002 Комитет по делам ГО и ЧС напоминает, к чему может привести ложный вызов пожарной охраны 27.02.2019, 19:580 В Пскове прошел профилактический рейд по предотвращению пожаров
27.02.2019, 19:5441 Контрольное управление Пскова: Для проверки укладки дорожного покрытия у нас нет специалистов 27.02.2019, 19:490 В Островском районе состоялись соревнования по лыжным гонкам среди подразделений УФСИН России 27.02.2019, 19:451 После вмешательства прокуратуры сироте из Пушкинских Гор дадут жилье 27.02.2019, 19:351 Пскович будет наказан за избиение знакомого
27.02.2019, 19:1517 Андрей Козлов: С борщевиком нужно бороться на федеральном уровне 27.02.2019, 18:5814 В Кремле рассказали об огромном количестве регулярных кибератак на сайт президента 27.02.2019, 18:5628 Александр Братчиков: Не убирающие улицу предприятия и управляющие компании надо штрафовать 27.02.2019, 18:451 Кража 15 тысяч рублей обернулась для невельчанки 120 часами обязательных работ
27.02.2019, 18:4419 Александр Братчиков: Пскову выделят средства на самостоятельную уборку улиц 27.02.2019, 18:400 Фотовыставка студента колледжа искусств открылась в Пскове 27.02.2019, 18:261 Житель Невельского района получил уголовный срок за ДТП со смертельным исходом 27.02.2019, 18:228 Псков должен работать с проверенными подрядчиками - Олег Брячак
27.02.2019, 18:155 Госинспекция труда Псковской области: За невыполнение предписания - штраф и внеплановая проверка 27.02.2019, 18:09197 Иван Цецерский о стрелах негатива, контроле за дорожными подрядчиками и моральной готовности к отставке 27.02.2019, 18:0931 Предложение Олега Брячака штрафовать за отсутствие договора с «мусорным» регоператором не нашло поддержки в региональном парламенте 27.02.2019, 18:050 28 февраля в Псковской области ожидается мокрый снег с дождем
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.