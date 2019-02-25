Общество

Начальник Управления цифрового развития и связи выступил волонтером и помог псковичке перейти на цифровое ТВ

Начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев выступил волонтером и помог псковичке настроить телевизионное оборудование для приема цифрового сигнала.

О том, что пожилой женщине необходима помощь, в управлении узнали от ее знакомого. Мужчина сообщил адрес и номер домашнего телефона псковички. «Специальное оборудование для перехода с аналогового на цифровое вещание - приставка к телевизору и антенна — у женщины уже имелись. Настройка и рассказ о том, как пользоваться приставкой, в какой последовательности и на какие кнопки пульта нажимать, заняли не более 10 минут. Зато теперь у Антонины Александровны есть возможность смотреть 20 каналов в хорошем „цифровом“ качестве вместо трех аналоговых, которые у нее были», - рассказал начальник управления Денис Матвеев.

Он также призвал молодежь Псковской области подключаться к волонтерскому движению по программе цифровизации Псковской области. К акции уже присоединились 64 студента вузов и ссузов, которые в свободное от учебы время консультируют жителей региона по вопросам перехода на цифровое вещание. Информацию об установке, подключении и настройке ТВ-приставок для приема цифрового эфирного телевизионного сигнала стандарта DVB-T2 можно получить в проектном офисе «Команды 2018».