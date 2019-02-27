Общество

Глава города Пскова принимает участие в отчетно-выборном собрании союза городов Центра и Северо-Запада России

28 февраля в городе Иваново проходит очередное общее отчетное собрание союза городов Центра и Северо-Запада России. Об этом сообщается на сайте города Пскова.

В собрании принимают участие руководители органов местного самоуправления из 23 муниципальных образований - членов союза, а также представители администрации Президента РФ, Государственной Думы и Совета Федерации, межрегиональных союзов и ассоциаций. Псков представляет глава города Иван Цецерский.

Участники рассмотрят вопросы, касающиеся дополнительного образования, а тажке опыт и практику импортозамещения в сфере информационно-коммутационных технологий в органах местного самоуправления.

В повестку дня включен блок аналитических вопросов, в частности будет представлена подробная информация по показателям социально-экономического развития муниципальных образований, входящих в союз городов Центра и Северо- Запада России.

Запланировано обсуждение по итогам реализации мероприятий, приуроченных к году добровольца, а также заслушивание отчета о работе союза городов Центра и Северо-Запада России за 2018 год.

Участники общего собрания союза городов Центра и Северо- Запада скорректируют и утвердят план работы и мероприятий союза, а также проведут голосование по выборам в органы управления союза городов Центра и Северо-Запада России.

Глава города Пскова Иван Цецерский подчеркнул, что обмен опытом по решению вопросов муниципалитетов очень важен, так как участие в такого рода мероприятиях позволяет познакомиться с практикой других городов и поделиться наработанными решениями по вопросам местного значения, а самые эффективные и успешные варианты использовать на площадках других городов.