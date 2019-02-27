Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). По традиции выпуск проведут главный редактор радиостанции Максим Костиков, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко и публицист Константин Калиниченко.

Вместе они обсудят «мусорную» тему, в свете развернувшегося на сессии Псковского областного Собрания обсуждения по вопросу реализации реформы по обращению с ТКО. Также в центре внимания ведущих будут политические последствия «дорожного излома» в Пскове.

Телефон прямого эфира - 56-73-72.