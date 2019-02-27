Общество

Михаил Ведерников и Виталий Мутко обсудили вопросы регионального развития и жилищного строительства

Рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с заместителем председателя правительства Российской Федерации Виталием Мутко состоялась в Москве. Стороны обсудили широкий круг вопросов региональной повестки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковской области.

Михаил Ведерников доложил Виталию Мутко о том, как в регионе идет реализация 204-го «майского» указа президента РФ в части снижения уровня бедности и повышения доходов граждан. По мнению областных властей, наиболее перспективным решением этого вопроса является дальнейшее развитие особой экономической зоны «Моглино», как якорного проекта для экономического роста региона. Руководитель области озвучил вице-премьеру идею расширения площадки за счет включения новых земельных участков в Псковском («Моглино-2») и Дедовичском («Моглино-3» на базе Псковской ГРЭС) районах и обратился с просьбой поддержать эту инициативу. Виталий Мутко отметил высокую значимость проекта для экономического развития региона и обещал оказать поддержку в его реализации.

Губернатор также проинформировал зампреда правительства о шагах по достижению ключевых показателей в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Участники встречи рассмотрели вопросы стимулирования и поддержки жилищного строительства в Псковской области, расширения мер поддержки социально незащищенных категорий граждан в обеспечении доступным жильем.

В завершение встречи Михаил Ведерников поблагодарил Виталия Мутко за поддержку и внимание к вопросам развития Псковской области.