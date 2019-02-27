Общество

Полномочия администрации Псковской области в сфере земельных отношений расширят

Полномочия администрации Псковской области и профильного комитета по управлению государственным имуществом будут расширены в сфере земельных отношений. Соответствующие поправки в региональный закон «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Псковской области и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Псковской области» приняли сегодня, 28 февраля, депутаты Псковского областного Собрания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В пояснительной записке к документу указано, что новые полномочия вводятся с учетом изменений, внесенных в Земельный кодекс Российской Федерации федеральными законами от 3 августа 2018 года.

Ранее на заседании парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию председатель КУГИ Лариса Васильева пояснила, что за муниципальной властью в случаях, установленных Земельным кодексом Российской Федерации, останется принятие решений об изъятии земельного участка ввиду его неиспользования по целевому назначению или использования с нарушением законодательства Российской Федерации.

Отметим, что в финансово-экономическом обосновании к проекту закона заявлено, что его принятие не потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета.