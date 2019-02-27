Общество

В Псковской области внесли изменения в закон о муниципальном земельном контроле

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали внесение изменений в региональный закон «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Псковской области». Об этом корреспондент Псковской Ленты Новостей сообщает с сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 28 февраля.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, внесение изменений в областной закон обусловлены изменениями в Земельном кодексе РФ. В частности, вносятся изменения в отношении разграничения полномочий при осуществлении муниципального земельного контроля.

Отметим, что в финансово-экономическом обосновании к проекту закона заявлено, что его принятие не потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета.