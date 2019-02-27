Общество

Ольга Фомина назначена на должность мирового судьи в Бежаницком районе

Ольга Фомина назначена на должность мирового судьи судебного участка №1 в границах Бежаницкого района сроком на 5 лет. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение тайным голосованием принято депутатами на сессии Псковского областного Собрания сегодня, 28 февраля.

Как рассказал председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев, Ольга Фомина имеет общий стаж работы в области юриспруденции - более 10 лет.

За ее кандидатуры проголосовало - 42 депутата единогласно.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов пожелал назначенной судье успешной работы и справедливого правосудия.