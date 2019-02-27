Общество

Иван Цецерский избран президентом Союза городов Центра и Северо-Запада России

Глава Пскова Иван Цецерский избран президентом Союза городов Центра и Северо-Запада России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил сам Иван Цецерский.

Решение об его избрании принято 28 февраля в городе Иванове на очередном общем отчетном Собрании Союза городов Центра и Северо-Запада России.

В Собрании принимают участие руководители органов местного самоуправления из 23 муниципальных образований - членов Союза, а также представители администрации президента РФ, Государственной Думы и Совета Федерации, межрегиональных союзов и ассоциаций.

Глава города Пскова Иван Цецерский подчеркнул, что обмен опытом по решению вопросов муниципалитетов очень важен, так как участие в такого рода мероприятиях позволяет познакомиться с практикой других городов и поделиться наработанными решениями по вопросам местного значения, а самые эффективные и успешные варианты использовать на площадках других городов.

Отметим, некоммерческая организация «Союз городов Северо-Запада России» основана в 1990 году для совместного решения возникающих проблем на принципах равноправного и добровольного сотрудничества в политическом, социально-экономическом, экологическом и других направлениях.