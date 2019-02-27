Общество

Псковский городской суд удовлетворил иск медика-члена профсоюза о назначении досрочной пенсии

28 февраля псковский городской суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению члена профсоюза, работающего в одном из учреждений здравоохранения Псковской области, к Управлению Пенсионного фонда в Пскове и Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в профсоюзе.

В своем заявлении медик просил суд обязать псковский ПФР включить в специальный стаж медицинской деятельности, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в льготном исчислении как 1 год за 1 год и 3 месяца, периоды работы в должности заведующей фельдшерского пункта. Ещё одно исковое требование касалось включения в специальный стаж медицинской деятельности, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в льготном исчислении как 1 год за 1 год и 6 месяцев, периоды работы в должности палатной медицинской сестры палаты интенсивной терапии неврологического отделения для больных с нарушением мозгового кровообращения в муниципальном учреждении здравоохранения и прохождения курсов повышения квалификации во время работы в той же должности. Также заявитель просил суд обязать ПФР назначить досрочную страховую пенсию по старости согласно п.п. 20 п. 1 ст. 30 Закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» с даты обращения с заявлением.

По результатам рассмотрения исковых требований, изучения представленных сторонами доказательств, судом было вынесено решение, которым исковые требования были удовлетворены в полном объеме.