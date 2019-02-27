Общество

Псковские депутаты отклонили законодательную инициативу о штрафах за отсутствие договора с «мусорным» регоператором

Законодательная инициатива по внесению в Государственную Думу проекта федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, разработанная городскими депутатами с целью установить административную ответственность граждан и юридических лиц за незаключение договора на вывоз твердых бытовых отходов, не нашла поддержки в региональном парламенте. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии Псковского областного Собрания, депутаты проголосовали против законопроекта.

Ранее законопроект подвергся критике на заседании парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению.

Смотрите также Предложение Олега Брячака штрафовать за отсутствие договора с «мусорным» регоператором не нашло поддержки в региональном парламенте

Автор законопроекта, депутат гордумы от партии «Справедливая Россия» Олег Брячак при этом попытался отозвать обсуждаемый проект закона уже во время обсуждения, однако ему было отказано, поскольку документ внесен в региональный парламент Псковской Гордумой.

«Я соглашусь, что это не совсем популярный законопроект. Не просто будет нашему населению привыкнуть к новым тарифам. И без этого нашим людям живется нелегко. Приятно, что накануне при обсуждении законопроекта на парламентском комитете депутаты из разных фракций критиковали эту инициативу, называли ее преждевременной. Наверное, она действительно преждевременна, но ее суть заключается ни в том, чтобы кого-то обложить штрафами, а для того, чтобы справедливость и рациональность восторжествовала. Ведь если есть какая-то обязанность, то должна быть и ответственность. Когда придет время мы с этой инициативой когда-нибудь еще выйдем», - прокомментировал он.

Также Олег Брячак отметил, что некоторые «товарищи» будут пытаться на «мусорной» реформе заработать себе политические очки, и призвал с пониманием отнестись к недочетам, поскольку реформа еще только началась.

Отметим, что отрицательное заключение на документ дала и администрация Псковской области, поскольку есть постановление правительства, которое регулирует заключение договоров на вывоз мусора: на сайте регоператора размещается типовой договор, и в течение 15 дней жильцы могут обращаться по нему, после этого договор принимается автоматически.