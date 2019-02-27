Общество

Михаил Ведерников занял 46 место в «Национальном рейтинге»

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг» опубликовал очередное исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. Данная информация опубликована на сайте «Новые ведомости».

Объектом исследования являются руководители субъектов Российской Федерации. Хронологические рамки рейтинга охватывают январь-февраль месяцы 2019 года.

Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял 46 место из 85 позиций.

Журналист, председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич, комментируя рейтинг, отметил, что Псковская область - один из немногих российских регионов (и недавний форум в Сочи, где это было озвучено, это подтвердил), который принял закон о рибейтах - компенсации затрат, понесенных кинематографистами во время съемок фильмов на данной территории.

«Таким образом, создано великолепное предложение - тратить деньги именно в Псковской области. А отсюда - не только популяризация места, но и налоги, которые остаются в регионе. Более того, губернатор Михаил Ведерников лично открыл представительство Ленфильма в Псковской области. Насколько мне известно, уже намечены первые планы сотрудничества, благо места для съёмок там действительно есть - и природные, и исторические ландшафты. Таким образом, медвежий угол, каковым Псковская область довольно долго считалась, получает шанс стать (для «киношников» уж точно) настоящим «местом силы»», - сказал журналист.

Также он подчеркнул, что «относительно молодой человек, губернатор проявил себя прогрессивно и в научном направлении. Например, выделил деньги на поддержку ученым: 16 проектов ученых Псковского университета, которые были утверждены победителями грантового конкурса РФФИ, получат ещё и софинансирование своих исследований из регионального бюджета».

Еще одна симпатичная инициатива, по мнению Александра Малькевича, - региональный конкурс «Лидер года». «То, о чем говорили в кулуарах, о необходимости развития общероссийского конкурса лидеров, осуществлено в Псковской области. Победители будут проходить стажировки в органах власти, войдут в кадровый резерв области», - отметил он.

«Завершилось строительство Псковского перинатального центра: он открыт, работает, здесь уже родились первые малыши - что тоже добавляет позитивных ощущений от деятельности главы региона.

Прекрасным дополнением к достижениям псковского губернатора стал и презентованный на форуме в Сочи проект железнодорожного маршрута «Ласточки»: Петрозаводск - Новгород - Псков. Поезд уже вышел на маршрут – и это стало зримым свидетельством единства страны через единство ее регионов. Очень хороший проект – и от его анонсирования до реализации прошло совсем немного времени. Так держать!» - заключил он.