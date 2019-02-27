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День празднования водружения флага Идрицкой стрелковой дивизии на здании рейхстага закреплен в законе «О копии Знамени Победы»

Законодательная инициатива депутата Дарьи Козьяковой об установлении в городском поселении Идрица Дня празднования водружения штурмового флага Идрицкой дивизии на здании Рейхстага в Берлине в мае 1945 года нашла поддержку среди коллег по региональному парламенту. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня, 28 февраля, на 29-й сессии Псковского областного Собрания парламентарии единогласно поддержали проект закона «О внесении изменения в статью 2 Закона Псковской области «О копии Знамени Победы».

Речь идет о водружении штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени идрицкой стрелковой дивизии на здании рейхстага в городе Берлине 1 мая 1945 года. Первоначально депутаты Дарья Козьякова и Андрей Козлов предлагали установить приуроченную к этому событию региональную памятную дату «Праздник Знамени Победы». Однако в ходе предварительного обсуждения законопроекта в рамках комитета по законодательству и местному самоуправлению были усмотрены противоречия созвучному по названию федеральному закону «О Знамени Победы».

Депутат напомнила членам комитета о военной истории Себежского района, на территории которого расположен поселок Идрица, и попросила коллег поддержать ее законодательную инициативу.

Напомним, в 2019 году Идрица отметит юбилейную 75-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 12 июля 1944 года ряд воинских частей и соединений, участвовавших в операции по овладению железнодорожным узлом «Идрица» и окружающих его населенных пунктов, были представлены приказом верховного главнокомандующего к присвоению почетного наименования «Идрицкие». В тот же день в честь отличившихся при освобождении Идрицы войск в Москве был произведен салют второй степени - двадцатью залпами из 224 орудий. Такие салюты в годы войны назначались только за освобождение крупных промышленных центров и успешное завершение стратегически важных боевых операций.

25 июля 1944 года восемь воинских частей, среди которых и 150-я стрелковая дивизия, отдельным приказом получили почетные наименования «Идрицкие». В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года штурмовой флаг этого воинского соединения был водружен над Рейхстагом и стал знаменем победы - символом полного разгрома фашистской Германии.

В январе 2013 года власти и общественность Идрицы обратились к президенту и министру обороны Российской Федерации с ходатайством о возвращении в строй действующей российской армии прославленного воинского соединения. Весной 2015 года в южном военном округе была сформирована 150-я мотострелковая дивизия. А 30 июня 2018 года указом №386 президента РФ новому воинскому соединению было возвращено его полное наименование - «150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова 2 степени дивизия».