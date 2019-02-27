Общество

В середкинской колонии прошли соревнования зимней спартакиады среди осужденных

В рамках зимней спартакиады, среди осужденных исправительной колонии №4 УФСИН России по Псковской области (Середка), прошли соревнования по отжиманию, подтягиванию и игре в шашки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН по Псковской области.

Всего в состязаниях приняло участие более 30 человек из 7 отрядов учреждения.

Наиболее яркую борьбу осужденные показали, в таком виде спорта, как «отжимание от пола».

По завершении соревнований, состоялось подведение промежуточных итогов зимней спартакиады. После чего, в торжественной обстановке, в клубе учреждения, победителям и призерам были вручены почетные грамоты.

«В спортивных состязаниях, проводимых в учреждении, осужденные принимают активное участие. Администрация колонии старается охватить интересы большинства, так как физическое воспитание, наряду с нравственным, правовым и трудовым, является важным направлением в воспитательной работе с осужденными» - отметил заместитель начальника учреждения Павел Михайлов.