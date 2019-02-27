Общество

В Псковской области запретили ввоз более 18 тонн индийских гранатов из-за несоответствия информации в фитосанитарном сертификате

Должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля на российско-латвийском участке государственной границы Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» запрещен ввоз 18,1 тонн индийских гранатов. Груз следовал автомобильным транспортом из Литвы в Москву. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе проведения документарной проверки инспекторами управления было выявлено несоответствие информации об отправителе, заявленной в фитосанитарном сертификате и указанной в товаротранспортных документах.

Ввоз продукции на территорию Российской Федерации запрещен. По факту установленного нарушения в отношении представителя владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении.