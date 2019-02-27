Общество

Роскачество рассказало, какие марки пельменей в России самые качественные

Роскачество провело исследование пельменей 48 российских марок по 88 показателям и выяснило, какие из них наиболее качественные и безопасные. «Знак качества» не получил ни один производитель, а у одного - выпускающего пельмени для детей - обнаружили в продукции кишечную палочку, пишет «Сноб».

Самый лучший результат показали пельмени бренда «Сибирская коллекция», их стоимость около 450 рублей за килограмм.

В десятку лучших вошли:

«Дымов» - 344 рубля за килограмм;

«Цезарь» - 427 рублей;

«Останкино. Папа может» - 311 рублей;

«Ермолино» - 153 рублей;

«Мираторг» - 291 рублей;

«ВкусВилл» - 562 рублей;

«Атяшево» — 374 рублей;

«ДобрынинЪ» - 299,8 рублей;

«Уральские пельмени» - 418,7 рублей.

Во всех 48 российских марках пельменей не было тяжелых металлов, пестицидов, ГМО, не перемалывали кости, не добавляли крахмал, почти не встречалось недовеса. При этом в 16 случаях эксперты зафиксировали отклонения по микробиологическим показателям.

В продукции брендов «Иркутские», «Каждый день», «Ларнета», «Равиолло», «Сальников» и «Своими руками. Карапузы» был незаявленный на этикетке вид мяса. В Роскачестве предположили, что на производстве плохо промывали оборудование.

Эксперты отметили, что пельмени для детей показали не лучшие результаты. В «Цезаренке» был низкий процент содержания начинки, количество жира не соответствовало заявленному. У пельменей «Снежана» («Детские») обнаружили повышенное количество микроорганизмов. Самый серьезный нарушитель - «Своими руками. Карапузы», в них эксперты нашли бактерии кишечной палочки, незаявленные ДНК свинины и повышенное количество жира.

В Роскачестве проверяют продукты на соответствие существующим стандартам в России. «Знаком качества» отмечают тех производителей, товары которых находятся на верхней границе или превышают требования современных ГОСТов.