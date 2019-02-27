Общество

Александр Котов: В мае региональный парламент вернется к обсуждению «мусорной» реформы

Не разработанный до конца порядок накопления твердых коммунальных отходов, в том числе порядок раздельного сбора мусора с оборудованием площадок для сбора полезных фракций, не сформированный список мест складирования ТКО, непроработанные вопросы о мерах социальной поддержки льготных категорий граждан, особенно многодетных семей, отсутствие внятной схемы мест размещения ТКО для многоквартирных домов и частного сектора с фиксацией способа накопления отходов для каждого городского и сельского поселения Псковской области и информационный вакуум среди населения. И это неполный список недочетов, которые зафиксированы спустя два месяца после старта «мусорной» реформы.

Неслучайно эта без сомнения злободневная тема стала предметом долгой дискуссии в рамках парламентского часа сегодняшней 29-й сессии Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва. У депутатов накопилось немало вопросов и к региональному оператору по обращению с ТКО, и к органам исполнительной власти в связи с очередной реформой в сфере ЖКХ. И не только вопросов, но и рекомендаций по усовершенствованию работы.

Корреспондент Псковской Ленты Новостей попросил председателя регионального парламента Александра Котова рассказать, как депутаты оценивают ход реализации «мусорной» реформы и видят ли свет в конце ее туннеля.

- Александр Алексеевич, прошло два месяца с начала «мусорной» реформы. Не секрет, что нареканий по ее реализации очень много. Неудивительно, что депутаты приняли решение вынести этот вопрос на обсуждение в рамках парламентского часа. Как вы оцениваете положение дел по итогам доклада, и как на ситуацию могут повлиять депутаты регионального парламента?

- Этот вопрос сегодня рассматривался в рамках парламентского часа действительно неслучайно. На мой взгляд, «мусорная» реформа - сегодня самая актуальная тема, волнующая жителей Псковской области. Да и для других регионов тоже, поскольку она проводится практически по всей стране. И мы как депутаты ощущаем это на себе, поскольку к нам поступает очень много вопросов по этой теме.

«Мусорная» реформа стартовала с 1 января 2019 года, и в этом направлении, конечно, администрацией Псковской области уже сделано очень многое: определен региональный оператор, приняты все необходимые нормативно-правовые акты, утверждены тарифы и нормативы накопления твердых коммунальных отходов… Но в то же время я бы отметил, что пока возникает много сложностей на пути реализации этой реформы.

В частности, не очень понятно, каким образом доставляются платежные документы до граждан. Зачастую в этих платежных документах есть ошибки: указано не то количество людей, которое на самом деле зарегистрировано по тому или иному адресу.

Непонятно и каким образом из частного сектора будут вывозиться твердые коммунальные отходы. На сегодняшний день большое количество населенных пунктов на территории региона этой услугой просто не обеспечиваются, потому что региональный оператор пока еще эту работу не организовал. И так далее.

Много вопросов сегодня прозвучало по поводу переработки мусора - на сегодняшний день пока нет четкой ясности по этому вопросу. Каким образом будут организованы так называемые экотехнопарки, о которых мы неоднократно слышали? Когда будут установлены сроки реализации этого проекта, что будут в себя включать эти экотехнопарки? Вопросов много.

Мне кажется, у нас сегодня состоялся конструктивный разговор. Полагаю, председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов услышал сегодня все те проблемы, которые были озвучены депутатами. Мы достаточно много времени потратили на это. Надеюсь, что те вопросы, которые мы озвучили, найдут свое отражение в дальнейшей деятельности и администрации Псковской области, и регионального оператора.

Мы договорились, что в мае в рамках очередного парламентского часа мы вернемся к этому вопросу и уже послушаем о конкретных мерах, которые были приняты после нашего сегодняшнего обсуждения.

- Одним из итогов парламентского часа, как я понимаю, стало еще и принятие постановления Псковского областного Собрания депутатов со списком рекомендаций, которые дают парламентарии в связи с «мусорной» реформой. Как мне показалось, эти рекомендации достаточно очевидны – они и так должны быть понятны органам исполнительной власти.

- К сожалению, это так. Но поскольку мы обладаем контрольными полномочиями, то в рамках своих контрольных полномочий мы имеем право высказывать рекомендации в адрес органов исполнительной власти, потому что на сегодняшний день они пока не находят своего решения.

По поводу проекта постановления могу сказать, что он подготовлен на основе резолюции, которая поступила в адрес регионального отделения партии «Единая Россия» и в адрес Псковского областного Собрания депутатов на мое имя по результатам круглого стола, который проводил Совет сторонников партии «Единая Россия». В его заседании принимали участие все заинтересованные стороны, включая представителей регионального оператора по обращению с ТКО и органов исполнительной власти. На основании этой резолюции и был подготовлен проект постановления группой депутатов от «Единой России», который был принят сегодня в рамках парламентского часа.

Беседовал Алексей Овчинников